Пограничники-пилоты БПЛА уничтожили 6 вражеских укрытий на Курском направлении. Видео

На Курском направлении Силы обороны Украины продолжают наносить потери российским захватчикам. Только за одни сутки бойцы-пограничники бригады "Сталевий кордон" ликвидировали шесть оккупантов и уничтожили шесть вражеских укрытий.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины. Там также показали кадры ударов по противнику.

Для поражения целей применялись дроны-камикадзе и боеприпасы, сброшенные с коптеров. Они с ювелирной точностью находили врага, который пытался продвигаться, прячась в ветках, траве и обустраивая норы-укрытия.

В ГПСУ отметили, что их операторы дронов работают тихо, незаметно и безошибочно.

"Каждый их вылет – это минус в ресурсах противника и дополнительная защита для украинских воинов. Каждое уничтоженное укрытие – сорванные планы российской армии. Каждый ликвидированный оккупант – еще один шаг к освобождению наших территорий и укреплению обороны Украины", – сказано в сообщении.

Ранее мы писали о том, что пограничники уничтожили укрытие и антенны связи россиян. Операция состоялась на Курском и Северо-Слобожанском направлениях.

Как сообщал OBOZ.UA, в зоне ответственности группировки Сил обороны Украины "Курск" на Сумском направлении российские захватчики уменьшили количество штурмов. Причем украинские военные продолжают удерживать некоторые позиции на территории врага в Курской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!