Минус 1170 оккупантов, 3 танка и 49 артсистем: в Генштабе рассказали о новых потерях армии РФ

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1170 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе превысили 1 млн 37 тыс. человек.

Видео дня

Уничтожено также значительное количество военной техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Вместе с отминусованными накануне 1170 российскими оккупантами общие боевые потери России в живой силе на утро 16 июля достигли 1 037 460 человек.

Терял враг также технику и вооружение.

В частности, накануне украинские воины уничтожили три российских танка (всего ликвидировано 11 025 единиц), две ББМ (22 995), 49 артиллерийских систем (30 395), два средства ПВО (1 196), 284 БпЛА оперативно-тактического уровня (46 164) и 82 единицы автомобильной техники (55 229).

Временно неизменным остается общее количество уничтоженных российских РСЗО (1440), самолетов (421), вертолетов (340), крылатых ракет (3 491), кораблей/катеров (28), подводных лодок (1), спецтехники (3932).

Напомним, накануне стало известно, что воины ССО совершили успешный налет в тылу оккупантов. Результатом операции стало уничтожение живой силы оккупационной армии.

Также на Донбассе украинские десантники ловко уничтожили оккупантов вместе с техникой, сгорел склад боеприпасов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!