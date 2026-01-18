Силы обороны отминусовали еще 830 российских оккупантов за сутки: данные Генштаба
Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 830 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 226 тыс. 420 человек.
Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные по потерям РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения
В утренней сводке от 18 января в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины также ликвидировали пять танков (11 571), пять боевых бронированных машин (23 919), 33 артиллерийские системы (36 294), одну РСЗО (1 616), 845 БпЛА оперативно-тактического уровня (109 450).
Также уничтожено 105 единиц автомобильной техники и автоцистерн (74 706).
За сутки Россия потеряла 994 единицы вооружений и техники, включая дроны.
Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 1 278 средств ПВО, 434 самолета, 347 вертолетов, 4 163 крылатые ракеты, 28 кораблей/катеров, две подводные лодки и 4 044 единицы специальной техники.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Покровском направлении украинские штурмовики хитростью приблизились к противнику и ликвидировали его. Также они заминировали и уничтожили здание, где должны были накапливаться российские захватчики.
