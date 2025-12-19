ВСУ отминусовали еще 1220 российских оккупантов: в Генштабе обновили данные по потерям армии РФ

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1220 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 194 тыс. 520 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии, накануне, 18 декабря, украинские воины ликвидировали один танк (11 433), 10 боевых бронированных машин (23 768), 18 артиллерийских систем (35 250), одну РСЗО (1 574), 426 БпЛА оперативно-тактического уровня (92 142).

Также уничтожено 111 единиц автомобильной техники и автоцистерн (70 591).

Всего Россия за сутки потеряла 567 единиц вооружений и техники, учитывая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 1 263 средства ПВО, 432 самолета, 347 вертолетов, 4 073 крылатые ракеты, 28 кораблей/катеров, две подводные лодки, 4 027 единиц спецтехники.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что СБУ поразила на аэродроме Бельбек в Крыму российскую технику на сотни миллионов долларов.

Ликвидированы два комплекса дальнего радиолокационного обнаружения "Небо-СВУ", ориентировочная стоимость каждого из которых составляет от 60 до 100 миллионов долларов, а также радиолокационную станцию 92Н6 – составляющую зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" (30-60 млн. долларов), зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С2" (от 12 до 19 млн долларов), самолет МиГ-31 с полным боекомплектом (от 30 до 50 млн долларов).

