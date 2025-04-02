ВСУ отминусовали 1410 оккупантов, 10 танков и 24 артсистемы за сутки – Генштаб

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1410 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе превысили 918 тысяч человек.

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Уничтожено значительное количество военной техники и вооружений, в том числе 10 танков и 24 артсистемы. Обновленные данные по потерям РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Накануне украинские воины "денацифицировали" еще 1410 российских захватчиков. Так что к утру 2 апреля общие боевые потери России в живой силе достигли 918 180 человек.

Активно продолжалась и "демилитаризация" врага.

Так, накануне россияне потеряли 10 танков (в общей сложности этой техники уничтожено уже 10 515 единиц), 24 боевые бронированные машины (всего 21 880), 24 артиллерийские системы (всего 25 576), 43 БпЛА оперативно-тактического уровня (31505), а также 41 единицу автомобильной техники (42687).

Временно неизменными пока остаются данные относительно ликвидированных российских РСЗО (1 347), средств ПВО (1 123), самолетов (370), вертолетов (335), крылатых ракет (3 123), кораблей/катеров (28), подводных лодок (1) и и специальной техники (3 787).

Напомним, ранее стало известно, что ВСУ остановили и уничтожили штурмовую бронеколонну армии РФ на Новопавловском направлении. Расчет врага воспользоваться неблагоприятными погодными условиями для штурма не оправдал себя.

Также сообщалось, что в ГУР показали, как украинские дроны уклоняются от российского ПВО в оккупированном Крыму. В результате они уничтожили десантные катера и ЗРК "Тор" российской армии.

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