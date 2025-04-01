ВСУ остановили и уничтожили штурмовую бронеколонну армии РФ на Новопавловском направлении. Видео

Вооруженные силы Украины отразили очередной штурм российских оккупантов на Новопавловском направлении. Враг решил воспользоваться неблагоприятными для нас погодными условиями и выдвинулся вперед целой бронеколонной, однако в конце концов понес потери.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Кадры боя показала Отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого.

"На прорыв наших оборонных укреплений враг выдвинулся в составе трех БМП с пехотой и кучей мотоциклов. Но застать наших защитников неожиданно оккупантам не удалось", – говорится в сообщении.

Воины президентской бригады совместно с бойцами смежного подразделения из состава 31-й отдельной механизированной бригады заблаговременно обнаружили колонну техники противника, успешно ее остановили и сожгли.

На опубликованных кадрах видно, как военнослужащие Сил обороны наносили меткие удары по машинам захватчиков.

"Еще немного времени понадобилось, чтобы разобраться с остатками вражеской пехоты, разбежавшейся по посадкам", – добавили военные.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные успешно отразили попытку прорыва российских войск на Краматорском направлении. Враг атаковал на мотоциклах в плотном тумане в надежде на скорость и внезапность, но был полностью уничтожен.

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