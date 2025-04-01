На Краматорском направлении оккупанты пытались совершить прорыв на мотоциклах, но были уничтожены. Видео

Украинские военные успешно отразили попытку прорыва российских войск на Краматорском направлении. Враг атаковал на мотоциклах в плотном тумане в надежде на скорость и внезапность, но был полностью уничтожен.

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Об этом сообщила 5-я отдельная штурмовая Киевская бригада. Российские оккупанты уничтожили 18 мотоциклистов, три бронемашины и два транспортных средства.

Под прикрытием тумана противник пытался прорвать украинскую оборону, двигался "быстро" и "нахрапом". Их план провалился благодаря профессиональной работе наших защитников.

Операторы БПЛА вовремя обнаружили передвижение врага и ликвидировали личный состав армии РФ и их технику.

"Руснявый мотопробег в один конец. ... Но финал для них срежиссировала 5 штурмовая бригада. Теперь это не наступление — это история о всадниках без головы", — подчеркнули украинские защитники.

В Генеральном штабе ВСУ отметили, что за минувшие сутки на Краматорском направлении зафиксировано семь боеприкосновений в районе Часового Яра и в направлении Предтечиного.

Как сообщал OBOZ.UA, на Краматорском направлении украинские FPV-дроны ликвидировали российские оккупационные войска и их позиции, в том числе вражеские укрепления, места укрытия и беспилотники противника. Среди уничтоженных целей – разведывательные дроны "Орлан" и Zala, которые враг использовал для корректировки огня.

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