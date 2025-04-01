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На Краматорском направлении оккупанты пытались совершить прорыв на мотоциклах, но были уничтожены. Видео

Екатерина Дутик
War
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Российские военные использовали мотоциклы для штурма

Украинские военные успешно отразили попытку прорыва российских войск на Краматорском направлении. Враг атаковал на мотоциклах в плотном тумане в надежде на скорость и внезапность, но был полностью уничтожен.

Видео дня

Об этом сообщила 5-я отдельная штурмовая Киевская бригада. Российские оккупанты уничтожили 18 мотоциклистов, три бронемашины и два транспортных средства.

Под прикрытием тумана противник пытался прорвать украинскую оборону, двигался "быстро" и "нахрапом". Их план провалился благодаря профессиональной работе наших защитников.

Краматорское направление – Операторы БПЛА профессионально отработали по враждебным целям.

Операторы БПЛА вовремя обнаружили передвижение врага и ликвидировали личный состав армии РФ и их технику.

Силы обороны Украины остановили штурм оккупантов на Краматорском направлении

"Руснявый мотопробег в один конец. ... Но финал для них срежиссировала 5 штурмовая бригада. Теперь это не наступление — это история о всадниках без головы", — подчеркнули украинские защитники.

Украинские защитники поразили тяжелую технику врага на Краматорском направлении
Вражеская техника была успешно ликвидирована
Силы обороны Украины остановили штурм оккупантов на Краматорском направлении
Штурм россиян на мотоциклах провалился
Оккупанты на мотоциклах пытались штурмовать позиции ВСУ

В Генеральном штабе ВСУ отметили, что за минувшие сутки на Краматорском направлении зафиксировано семь боеприкосновений в районе Часового Яра и в направлении Предтечиного.

Краматорское направление

Как сообщал OBOZ.UA, на Краматорском направлении украинские FPV-дроны ликвидировали российские оккупационные войска и их позиции, в том числе вражеские укрепления, места укрытия и беспилотники противника. Среди уничтоженных целей – разведывательные дроны "Орлан" и Zala, которые враг использовал для корректировки огня.

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