ВСУ отминусовали еще 1010 оккупантов, РСЗО и 38 артсистем армии Путина – Генштаб

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1010 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 55 тыс. 210человек.

Ликвидировано также вражескую технику и вооружение. Обновленные данные по потерям РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии накануне украинские воины уничтожили российскую боевую бронированную машину (23 069), 38 артиллерийских систем (30 982), одну РСЗО (1452)

Потерял враг также 139 БПЛА оперативно-тактического уровня (49 196) и 130 единиц автомобильной техники и автоцистерн (57 024).

Также за время полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине в целом 11 068 танков, 1 203 средств ПВО, 421 самолет, 340 вертолетов, 28 кораблей, одну подводную лодку и 3 935 единиц спецтехники.

Отчитывается Генштаб также о 3 551 уничтоженной российской крылатой ракете.

Напомним, накануне стало известно, что президенту США Дональду Трампу доложили, что потери России на войне в 14 раз выше, чем у Украины.

В своей соцсети Truth Social он написал, что за июль 2025-го потери России составили примерно 20 000 солдат, а с начала года – по меньшей мере 112 500 оккупантов. В то же время Силы обороны Украины потеряли с начала года около 8 000 человек, но это число не учитывает пропавших без вести.

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