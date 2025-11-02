ВСУ отминусовали еще 940 оккупантов, четыре ББМ и 25 артсистем армии РФ: данные Генштаба

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 940 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 143 тыс. 670 человек.

Ликвидирована также вражеская техника и вооружения. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии, накануне, 1 ноября, украинские воины ликвидировали четыре боевые бронированные машины (23 525), 25 артиллерийских систем (34 162) и 348 БпЛА оперативно-тактического уровня (77 052).

Также уничтожена 121 единица автомобильной техники и автоцистерн (66 290).

В целом Россия за сутки потеряла 498 единиц вооружений и техники – учитывая дроны.

За время полномасштабного вторжения в Украину Россия также потеряла 11 316 танков, 1 534 РСЗО, 1 235 средств ПВО, 428 самолетов, 346 вертолетов, 28 кораблей, подводную лодку, 3 917 крылатых ракет, 3 987 единиц спецтехники.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне в Минобороны раскрыли потери России в октябре. Оккупационная армия стерла об украинскую линию обороны около трех дивизий – более 31 тыс. захватчиков. Уничтожены также сотни единиц вражеской техники и вооружений.

