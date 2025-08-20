ВСУ отминусовали 920 оккупантов, 4 ББМ и 50 артсистем армии РФ: данные Генштаба

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 920 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 72 тыс. 700 человек.

Ликвидированы также вражеская технику и вооружения. Обновленные данные о потерях РФ обнародовалив Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии накануне украинские воины уничтожили один российский танк (всего уничтожено 11 119), четыре боевые бронированные машины (23 152), 50 артиллерийских систем (31 749).

Потерял враг также 260 БПЛА оперативно-тактического уровня (52 154), 142 единицы автомобильной техники и автоцистерн (59 202) и семь крылатых ракет (3 565)

Также за время полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине в целом 1 470 РСЗО, 1 208 средств ПВО, 422 самолета, 340 вертолетов, 28 кораблей, одну подводную лодку и 3 943 единицы спецтехники.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Херсонщине уничтожили вражеский экипаж БПЛА. Оккупанты маскировались под гражданских.

А на Курщине тяжелые ранения получил генерал РФ Абачев: в результате попадания дронов в его авто оккупант остался без руки и ноги.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!