Минус 1860 россиян и 10 танков в сутки: в Генштабе обновили данные по потерям армии Путина

Украинские воины накануне, 20 декабря, уменьшили численность российской армии на 1860 оккупантов. За время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла более 772 тысяч своих военнослужащих.

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Уничтожены также 247 единиц военной техники и вооружений россиян, в частности враг недосчитался 10 танков. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Вместе с отминусованными накануне 1860 оккупантами общие боевые потери России в живой силе к утру 21 декабря составили около 772 280 человек.

Также захватчики потеряли 10 танков (всего уничтожено 9594 единиц), 18 боевых бронированных машин (всего 19841), 32 артиллерийские системы (21252).

Отминусированы также 85 БПЛА оперативно-тактического уровня (20685) и четыре крылатые ракеты (2947).

Кроме того, стало меньше во вражеской армии на 98 единиц автомобильной техники (31 891).

Не теряли накануне россияне своих РСЗО (в общей сложности их враг потерял 1256 единиц), средств ПВО (1027), самолетов (369), вертолетов (329), кораблей/катеров (28), подводных лодок (1) и специальной техники (3662).

Напомним, ранее в сети появилось видео, зафиксировавшее, как на Курщине ВСУ уничтожают технику и личный состав врага.

На видео показано, как операторы ударных БПЛА одного из батальонов 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады уничтожают врага на Курщине. На кадрах зафиксированы попадания по российской военной технике, вражеских укрытиях и российских военных.