ВСУ отминусовали еще 1010 оккупантов, 25 артсистем и более 500 дронов ОТУ – данные Генштаба

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1010 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 101 тыс. 610 человек.

Ликвидирована также вражеская техника и вооружения. Обновленные данные по потерям РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии накануне, 20 сентября, украинские воины уничтожили один российский танк (всего уничтожено 11 193), одну боевую бронированную машину (23 281), 25 артиллерийских систем (32 952).

Потерял враг также 553 БПЛА оперативно-тактического уровня (61 598), 29 крылатых ракет (3 747), 77 единиц автомобильной техники (62 245) и одну единицу спецтехники (3 969).

Также за время полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине в целом 1492 РСЗО, 1218 средств ПВО, 422 самолета, 341 вертолет, 28 кораблей, одну подводную лодку.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что воины ГУР на Тендровской косе подбили многоцелевой тягач врага.

Бойцы Центра морских операций "Viking" Департамента активных действий ГУР МО Украины во время ночного рейда на Тендровскую косу установили минные заграждения, в которые попала техника противника.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!