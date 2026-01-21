Силы обороны отминусовали еще 1170 российских оккупантов за сутки: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1170 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 229 тыс. 740 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 20 января в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины также ликвидировали восемь танков (11 587), 10 боевых бронированных машин (23 938), 70 артиллерийских систем (36 463), три РСЗО (1 621), 1019 БпЛА оперативно-тактического уровня (112 159) и 27 крылатых ракет (4 190).

Также уничтожена 171 единица автомобильной техники и автоцистерн (75 238) и одна единица спецтехники (4 049).

За сутки Россия потеряла 1 309 единиц вооружений и техники, включая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 1 279 средств ПВО, 434 самолета, 347 вертолетов, 28 кораблей/катеров, две подводные лодки.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Силы обороны поразили склад боеприпасов под Дебальцево. После прилета там вспыхнул пожар и началась мощная детонация.

Также сообщалось, что украинские воины поразили склад БПЛА врага на оккупированной Луганщине.

