Силы обороны поразили склад боеприпасов под Дебальцево: детонацию слышно издалека. Видео

Вечером во вторник, 20 января, в оккупированном городе Дебальцево Донецкой области был поражен склад боеприпасов российских войск. Прозвучали взрывы, после которых вспыхнул пожар и началась мощная детонация.

Об этом в социальных сетях сообщали местные жители. Они делились кадрами, на которых видны взрывы и зарево над городом.

Также из Дебальцево поступали сообщения о, вероятно, повторном поражении объекта. Информация о том, что именно прилетело по складу БК, сейчас уточняется.

Местные оккупационные "власти" призывали жителей Дебальцево "укрыться в безопасные места до окончания ликвидации последствий".

Как сообщал OBOZ.UA, 6 января под атакой оказался город Нея Костромской области РФ. В результате удара там был поражен арсенал ГРАУ (Главного ракетно-артиллерийского управления). В городе виднелись клубы дыма, а власти региона объявили эвакуацию.

