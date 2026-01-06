Взрывы продолжались всю ночь: в Костромской области атакован арсенал ГРАУ, объявлена эвакуация. Фото и видео
В ночь на вторник, 6 января, под атакой оказался город Нея Костромской области (Россия). В результате удара там был поражен арсенал ГРАУ (Главное ракетно-артиллерийское управление).
В городе виднеются клубы дыма и проводится эвакуация. Об этом сообщает Telegram-канал "Supernova+".
"Нея...Костромская область, ночью был уничтожен склад боеприпасов минобороны РФ в/ч 55486 100-й арсенал. В городе проводится эвакуация местных жителей", – говорится в сообщении.
