Взрывы продолжались всю ночь: в Костромской области атакован арсенал ГРАУ, объявлена эвакуация. Фото и видео

В ночь на вторник, 6 января, под атакой оказался город Нея Костромской области (Россия). В результате удара там был поражен арсенал ГРАУ (Главное ракетно-артиллерийское управление).

В городе виднеются клубы дыма и проводится эвакуация. Об этом сообщает Telegram-канал "Supernova+".

"Нея...Костромская область, ночью был уничтожен склад боеприпасов минобороны РФ в/ч 55486 100-й арсенал. В городе проводится эвакуация местных жителей", – говорится в сообщении.

Дополняется...