ВСУ за сутки отминусовали 1140 оккупантов, 15 танков и 66 артсистем армии Путина – Генштаб

Украинские воины накануне, 21 февраля, уменьшили численность российской оккупационной армии на 1140 захватчиков. Общие боевые потери врага к утру 22 февраля достигли 866 тысяч человек.

Видео дня

В частности, захватчики потеряли 15 танков и 66 артиллерийских систем. Обновленные данные по потерям врага обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Боевые потери российской армии накануне составили 1140 оккупантов. Вместе с ними всего за время полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 866 тысяч своих военнослужащих.

Значительные потери враг понес также в технике и вооружениях: их уничтожено 385 единиц

Так, накануне украинские воины превратили в металлолом 15 российских танков (в общей сложности их уничтожено 10 161), девять боевых бронированных машин (21 139), 66 артиллерийских систем (23 528), а также 155 БПЛА оперативно-тактического уровня (26311), 139 единиц автомобильной техники и автоцистерн (38234) и одну единицу специальной техники (3754) российской армии.

Временно неизменным остается общее количество уничтоженных вражеских РСЗО (1295), средств ПВО (1080), самолетов (370), вертолетов (331), крылатых ракет (3064), кораблей/катеров (28), подводных лодок (1).

Напомним, накануне стало известно, что в России идентифицировали более 90 тысяч ликвидированных в Украине кафиров. Из каждого десятка убитых на территории Украины российских окупантов, три человека – это бывшие заключенные, согласившиеся по контракту отправиться на войну. Еще двое – жители самопровозглашенных псевдореспублик Донбасса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!