ВСУ отминусовали еще 970 оккупантов, три танка и одну РСЗО армии РФ – Генштаб

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 970 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 45 тыс. 220 человек.

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Уничтожена также 251 единица вражеской военной техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Накануне украинские воины уничтожили три вражеских танка (всего Россия потеряла их уже 11 041), две боевые бронированные машины (23 037), 42 артиллерийские системы (30 722) и одну РСЗО (1 446).

Потерял враг также 115 БПЛА оперативно-тактического уровня (47 552) и 88 единиц автомобильной техники и автоцистерн (56 041).

Также за время полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине 1199 средств ПВО, 421 самолет, 340 вертолетов, 28 кораблей, одну подводную лодку и 3 935 единиц спецтехники. Отчитывается Генштаб также о 3 533 уничтоженных российских крылатых ракетах.

Что предшествовало

Ранее в ГУР показали, как уничтожают врага на Донбассе с помощью наземных роботов. Благодаря тому, что они доставляли взрывчатку на позиции россиян, на Торецком и Покровском направлениях было уничтожено до сотни оккупантов.

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