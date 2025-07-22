До сотни ликвидированных: в ГУР показали, как уничтожают врага на Донбассе с помощью наземных роботов. Видео

Украинские военные продолжают методично ликвидировать оккупантов. На этот раз наземные дроны разведчиков уничтожили противника на Торецком и Покровском направлениях (Донецкая область).

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Эффектное видео операции опубликовали в ведомстве. Отмечается, что военные разведчики продолжают развивать наземные роботизированные системы для логистических и эвакуационных миссий, а также для уничтожения личного состава и укрытий противника.

"На Торецком и Покровском направлениях благодаря использованию наземных дронов бойцы подразделения беспилотных систем ГУР МО Украины уничтожили до сотни оккупантов. Малозаметные "курьеры" осуществили ряд взрывных доставок прямо на позиции московитов", – говорится в подписи к видео.

В частности, на видео зафиксированы уникальные кадры боевой и логистической работы с применением современных роботизированных систем.

Также разведчики продемонстрировали экспериментальный наземный дрон с гранатометом — боевой комплекс, который может эффективно наносить поражение врагу в укрытиях. Сейчас система проходит адаптацию к боевым условиям.

В ГУР отмечают, что наземные дроны широко используются разведчиками для эвакуации поврежденного оборудования, доставки боеприпасов, FPV-дронов, горючего и провизии на передовую.

"Без риска для личного состава. Такие логистические задачи активно выполняются на Торецком, Купянском и Покровском направлениях. Вооруженная борьба продолжается! Слава Украине!" – резюмировали в ГУР.

Ранее украинские военные показали, как применяют против врага тактику Вьетнамской войны. В частности, пограничник с позывным Дрозд из бригады "Форпост" изготавливает противопехотные и противотранспортные заграждения в форме острых треугольников. Их называют "чеснок".

Как писал OBOZ.UA, военнослужащий Главного управления разведки Министерства обороны Украины с позывным "Роланд" рассказал, что основная задача его и его собратьев – оставаться невидимым для противника. Но другие нюансы выполнения спецопераций динамично меняются, как и сама война: произошло уже много технологических прорывов и новаторств, которые удивили не только врага, но и весь мир.

10 июля стало известно, что бойцы Главного управления разведки и движения сопротивления провели успешную операцию на территории одного из предприятий оккупированного Мелитополя. Там ликвидировано пять военнослужащих росгвардии и уничтожена аппаратная станция обеспечения спутниковой связью.

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