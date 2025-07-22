На передовой 'запахло' чесноком: пограничники показали, как применяют против врага тактику Вьетнамской войны. Видео

Украинские военные показали, как применяют против врага тактику Вьетнамской войны. В частности, пограничник с позывным Дрозд из бригады "Форпост" производит противопехотные и противотранспортные заграждения в форме острых треугольников. Их называют "чеснок".

Видео дня

В ГПСУ наглядно показали эту тактику. Защитники пошутили, в частности, что на передовой "запахло" чесноком.

"Металлические ловушки пробивают шины, останавливают легкую бронетехнику, замедляют движение и заставляют противника менять маршрут. Их сбрасывают с дронов – прямо на дороги, обочины и колонны врага", – говорится в подписи под видео.

Отмечается, что это модернизированная тактика, которая берет корни еще со времен войны во Вьетнаме, но успешно работает и сегодня.

Ранее Рустем Умеров заявил, что в Украине изменили подход к возведению фортификаций, учитывая изменение тактики наступательных действий войск РФ. Ранее фортификации строили по принципу батальонных районов обороны и ротных опорных пунктов со значительной протяженностью ходов сообщения (2-5 км).

Стоит добавить, что украинские пограничники пока не фиксируют на границе с Беларусью скопления войск врага. Однако направление остается угрожающим, поэтому ситуацию на нем пристально отслеживают.

Напомним, ранее военно-политический обозреватель в спецпроекте OBOZ.UA проанализировал, угрожает ли Киеву и другим украинским городам наступление из Беларуси во время учений "Запад-2025". Они должны состояться в середине сентября этого года.

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