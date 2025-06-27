'Не только бетон и траншеи': Умеров объяснил ситуацию с возведением фортификаций в Украине

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что в Украине изменили подход к возведению фортификаций, учитывая изменение тактики наступательных действий войск РФ. Ранее фортификации строили по принципу батальонных районов обороны и ротных опорных пунктов со значительной протяженностью ходов сообщения (2-5 км).

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Теперь же введена новая модель – опорные пункты с протяженностью ходов сообщений 60-70 метров. Об этом министр рассказал на встрече с журналистами в пятницу, 27 июня.

Теперь фортификации – это не только траншеи и бетон. Это опорные пункты, которые имеют обязательные антидронные накрытия, их труднее обнаружить и они эффективно выполняют задачи обороны, сдерживания и нанесения огневого поражения, в том числе и по FPV-дронам.

По словам Умерова, подход к фортификациям стоило изменить, потому что вражеские войска сейчас не действуют классическими батальонами и ротами, а в основном применяют в штурмах небольшие пехотные формирования с поддержкой БПЛА.

"Фортификация – это не только бетон и траншеи, но и адаптивная инженерная система, которая учитывает тактику врага и всегда работает на одно: защита наших воинов. Мы ежедневно контролируем процесс и усиливаем те участки, где это нужно больше всего", – сказал глава Минобороны.

В отличие от традиционных фортификационных сооружений, современные укрепления маскируются в соответствии с рельефом местности и специально уменьшаются в размерах, чтобы не демаскировать позиции и сохранить эффективность на поле боя.

Он подчеркнул, что фортификационное строительство выполняется по плану: в 2024 году, по направлениям, где строительство осуществляли воинские части, выполнено от 96% до 99,9% поставленных задач, а по состоянию на середину 2025 года уже выполнено более 50% объемов работ, запланированных на этот год.

Также министр отметил, что фортификационные сооружения адаптируются к приоритетам на конкретных направлениях.

В частности, на Сумском направлении усиливаются оборонительные рубежи на наиболее угрожающих участках. Там происходит дополнительное наращивание инженерного оборудования оборонительных рубежей согласно потребностям командования.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский сказал, что на угрожающих направлениях фронта в Украине сейчас продолжается работа по оборудованию оборонительных рубежей и строительству инженерно-фортификационных сооружений. Это делается с учетом наших возможностей и реальных обстоятельств современной войны.

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