'Воюют не окопы с блиндажами, а люди в них': Сырский объяснил, по какому принципу сооружаются фортификации

На угрожающих направлениях фронта в Украине сейчас продолжается активная работа по оборудованию оборонительных рубежей и строительству инженерно-фортификационных сооружений. Это делается с учетом наших возможностей и реальных обстоятельств современной войны.

Видео дня

Об этом сказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский во время встречи с журналистами. По его приказу в оперативно-тактических группировках создаются группы по вопросам фортификаций и вводятся должности заместителей командиров ОТГ, ответственных за направление фортификаций.

По словам главкома, среди приоритетных направлений, где строятся фортификации, есть Сумщина.

"При этом нужно понимать, что воюют не окопы и не блиндажи. Воюют люди в них. Пустые окопы займет враг и использует их против нас. На весь периметр границы с РФ у нас не хватит личного состава. То есть фортификации сооружаются с учетом наших возможностей и реальных обстоятельств современной войны. Характер войны меняется, меняются и требования к фортификационным сооружениям. Так, речь идет прежде всего об антидроновой защите, которая предусматривает расположение окопов в посадках и т.д.", – отметил Сырский.

Он также обратил внимание на то, что не за все инженерно-технические и фортификационные сооружения отвечают именно Вооруженные силы Украины. Согласно распределению задач по фортификационному оборудованию, линия боевого соприкосновения строится силами общевойсковых подразделений.

Вторая линия обороны строится Силами поддержки ВСУ. Также задачи по обустройству оперативного рубежа возложены на силы и средства Государственной специальной службы транспорта (ГССТ МОУ). А в глубине обороны Украины задача по фортификационному оборудованию возлагается на областные военные администрации и их подрядные организации.

Сейчас ключевая задача – с помощью фортификаций, антидронових коридоров и минно-взрывных заграждений максимально защитить наших людей, боевую технику и боеприпасы от поражения противником, остановить продвижение превосходящих сил российских захватчиков, резюмировал Сырский.

Как сообщал OBOZ.UA, для того, чтобы эффективно противостоять ударным беспилотникам типа "Шахед", которые страна-агрессор каждые сутки запускает по Украине, следует увеличить количество дронов-перехватчиков. Также нужно постоянно совершенствовать выявление и уничтожение вышеупомянутых БПЛА – такие меры поручил принять главком Александр Сырский.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!