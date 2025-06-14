'Задача номер один': Сирский поручил увеличить количество дронов-перехватчиков и указал на нюанс с атаками врага

Чтобы эффективно противостоять ударным беспилотникам типа "Шахед", которые страна-агрессор каждые сутки запускает по Украине, следует увеличить количество дронов-перехватчиков. Также нужно постоянно совершенствовать обнаружение и уничтожение вышеупомянутых БПЛА.

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Об этом по итогам рабочей роды сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Он отметил, что от решения данных проблем зависит жизнь украинцев и работа критической инфраструктуры.

"Провел рабочее совещание по противодействию вражеским ударным БпЛА, которыми россияне каждую ночь терроризируют наши мирные города. Задача номер один – наращивание и масштабирование средств, которые работают эффективно уже сейчас. Прежде всего – увеличение количества БпЛА-перехватчиков", – говорится в сообщении.

Сирский отметил, что для улучшения ситуации следует осуществить комплексный подход с использованием возможностей всех имеющихся компонентов. Также главнокомандующий указал на то, что Россия регулярно модернизирует "Шахеды" и меняет характер атак.

"Враг постоянно меняет характеристики своих "Шахедов" и тактику их применения. Обсудили пути совершенствования выявления вражеских дронов и своевременного их уничтожения. Поставил задачи, определил приоритетные направления. От этого зависит жизнь наших людей, функционирование критической инфраструктуры и экономики государства в целом", – отметил Сырский.

Он поблагодарил всех причастных к разработке решений по дронам-перехватчикам, а также тех, кто помогает их внедрять и масштабировать.

Напомним, в начале июня Сырский отметил, что общие потери российской армии с начала 2025 года превысили 200 тысяч человек. Это свидетельствует о колоссальных масштабах потерь врага и о том, что ни одна из его наступательных попыток не достигает поставленных целей.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Сырский наградил лучших бойцов Сухопутных войск высшим почетным знаком отличия - "Крестом заслуги" по случаю достижения общих потерь российской армии в 1 млн человек. Отличия получили защитники, на чьем счету немало уничтоженных оккупантов, вражеской техники и вооружения.

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