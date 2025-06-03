Потери армии РФ с начала года перевалили за 200 тысяч человек, – Сырский

Общие потери армии Российской Федерации с начала 2025 года уже превысили 200 тысяч человек. Это свидетельствует о колоссальных масштабах потерь врага и о том, что ни одна из его наступательных попыток не достигает поставленных целей.

Видео дня

Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский, отметив, что украинские защитники продолжают сдерживать врага, несмотря на его попытки наступления.

"200 тысяч человек – общие потери врага с начала этого года. Спасибо каждому украинскому воину за профессионализм. Борьба продолжается. Слава Украине!" – добавил он.

Цифра в более 200 тысяч потерянного личного состава свидетельствует о масштабных потерях, которые несет РФ на фронте только за 5 месяцев.

Это результат ежедневных боевых действий, высокой интенсивности наступлений противника и эффективной работы украинских Сил обороны в ответ. Самыми горячими остаются восточные и северные участки фронта, где оккупанты безрезультатно пытаются продвинуться вперед.

В то же время украинские военные продолжают держать оборону, уничтожая не только живую силу врага, но и его технику, склады, логистику и командные пункты. Благодаря стойкости и слаженности подразделений ВСУ, каждая попытка противника заканчивается новыми потерями в его рядах.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате спецоперации СБУ под кодовым названием "Паутина" 1 июня 2025 года было уничтожено более 40 самолетов на авиабазах в РФ. Всего поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет России, по предварительным оценкам, это нанесло стране-агрессору ущерб более чем на $7 млрд.

Впоследствии в минобороны Российской Федерации отреагировали на атаку по аэродромам. Там, ожидаемо, выдали неадекватное заявление о последствиях спецоперации СБУ "Паутина".

Наши источники также рассказали, что операцию готовили более 1,5 года. За это время на территорию РФ завезли сначала беспилотники, а затем мобильные деревянные конструкции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!