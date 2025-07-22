С начала войны многое изменилось: спецназовец ГУР, который освобождал остров Змеиный, назвал главную задачу разведчика

Военнослужащий Главного управления разведки Министерства обороны Украины с позывным "Роланд" рассказал, что основная задача его и его побратимов – оставаться невидимым для противника. Но другие нюансы выполнения спецопераций динамично меняются, как и сама война: произошло уже много технологических прорывов и новаторств, которые удивили не только врага, но и весь мир.

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"Роланд" – боец 6-го отряда специальных действий в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО. Пресс-служба разведки поделилась фрагментами недавнего интервью воина в своем Telegram-канале.

"Могу сказать лишь то, что мы совершали много рейдовых действий, чтобы нанести поражение и потери противнику. Мы эти потери наносили, но без потерь с нашей стороны тоже не обошлось, к сожалению. Это была большая наука, которую мы использовали в дальнейшем и сделали из нее выводы, которые позволили нам наносить больше потерь противнику в следующих операциях", – заявил наш защитник.

Одна из самых сложных операций, в которой "Роланд" принимал непосредственное участие, – освобождение острова Змеиного. В Главном управлении разведки отметили, что это важный плацдарм, и он позволял врагу контролировать побережье Одесской области и усложнял наши дальнейшие действия в Черном море.

Освобождение этой территории было многоэтапной задачей. Операция осуществлялась под руководством "Спецподразделения Тимура", но с привлечением многих родов войск.

"Мы понимали ответственность, которая перед нами стоит, и осуществили много работы – не только мы, но и другие роды войск в сотрудничестве с "Спецподразделением Тимура" – до того момента, когда нога первого разведчика ступила на остров Змеиный", – рассказал "Роланд".

На вопрос о том, как современная война изменилась для разведчиков, воин ответил: технологических прорывов и новаторств чрезвычайно много, среди них – повсеместное использование дронов (в том числе и на воде). Это серьезно повлияло на работу его боевого подразделения, поскольку главная задача разведчика– оставаться невидимым для оккупантов.

"Это интеллектуальная работа. И там, где наши действия становятся известными, мы теряем эффект внезапности, много работы мы уже не способны выполнять", – отметил защитник. Он добавил, что это не означает, что работу продолжать невозможно.

"Многое из того, что мы делали в 2022 году без этих средств и должны были лично делать, сейчас можно выполнять дистанционно – поэтому нет необходимости посылать людей на непосредственную линию фронта и рисковать ими", – пояснил "Роланд".

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее спецназовцы Легиона "Свобода России" (входит в Международный легион ГУР МО Украины) нанесли потери кадыровцам в глубоком тылу оккупантов в Запорожской области. Ликвидировано трех российских захватчиков, также получена важная информация.

– 10 июля стало известно, что бойцы Главного управления разведки и движения сопротивления провели успешную операцию на территории одного из предприятий оккупированного Мелитополя. Там ликвидированы пять военнослужащих росгвардии и уничтожена аппаратная станция обеспечения спутниковой связью.

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