Силы обороны за сутки отминусовали еще 910 российских захватчиков: данные Генштаба
Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 910 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 323 тыс. 460 человек.
Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Как сообщал OBOZ.UA, ВМС уничтожили российский катер, который пытался приблизиться к порту Одессы.
Также на юге пограничники уничтожили точку запуска вражеских дронов.
