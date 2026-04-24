Силы обороны за сутки отминусовали еще 910 российских захватчиков: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 910 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 323 тыс. 460 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

ВМС уничтожили российский катер, который пытался приблизиться к порту Одессы.

Также на юге пограничники уничтожили точку запуска вражеских дронов.

