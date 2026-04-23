Пытался приблизиться к порту Одессы: ВМС уничтожили российский катер. Видео

Российский морской безэкипажный катер заметили в Черном море, когда он пытался приблизиться к одному из портов Одессы. Силы обороны Украины уничтожили технику государства-агрессора.

Видео дня

Портовую инфраструктуру защитили Военно-морские силы ВС Украины. О случае с вражеским МБЭК пресс-служба воинов сообщила в четверг, 23 апреля, в Facebook.

Представители ВМС опубликовали видео мощного взрыва, который разнес катер оккупантов вдребезги:

Пресс-служба отметила: катер был оперативно обнаружен и успешно уничтожен. "Не дадим врагу ни единого шанса – ни на суше, ни на море!" – заявили в ВМС ВСУ.

Дополняется...