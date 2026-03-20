'Четкая работа, холодный расчет': в ВМС показали кадры уничтожения катера врага. Видео

Военно-Морские Силы ВСУ уничтожили катера российских оккупантов в районе Тендровской косы. Операция состоялась в рамках системного сдерживания сил противника на южном направлении.

Зафиксировано прямое попадание по цели, что не оставило экипажу шансов. ВМС ВСУ сообщили о результате боевой работы в Telegram-канале.

Украинские силы обнаруживают и сопровождают вражеский катер с помощью воздушной разведки. После уточнения координат по цели наносится точечный удар, и судно получает критические повреждения.

В ВМС отмечают, что такие операции являются частью системной работы по ограничению маневренности противника в акватории Черного моря. В частности, район Тендровской косы остается важным для контроля над морскими путями и недопущения высадки диверсионных групп.

Благодаря слаженной работе разведки и ударных средств удается эффективно уничтожать даже малозаметные цели противника. Борьба за контроль над морем продолжается.

