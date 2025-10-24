ВСУ отминусовали 910 оккупантов, пять ББМ и более трех десятков артсистем армии РФ за сутки: данные Генштаба

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 910 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 135 тыс. 80 человек.

Ликвидирована также вражеская техника и вооружения. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии, накануне, 23 октября, украинские воины ликвидировали один российский танк (всего уничтожено 11 283), пять боевых бронированных машин (23 458), 34 артиллерийские системы (33 972), одну РСЗО (1 526) и 440 БпЛА оперативно-тактического уровня (73 826).

Также уничтожены 128 единиц автомобильной техники и автоцистерн (65 356).

В целом Россия за сутки потеряла 609 единиц вооружений и техники.

За время полномасштабного вторжения в Украину Россия также потеряла 1 230 средств ПВО, 428 самолетов, 346 вертолетов, 28 кораблей, подводную лодку, 3 981 единиц специальной техники и 3 880 крылатых ракет.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Ставрополе агенты ГУР ликвидировали российских десантников. Речь идет опо меньшей мере трех российских оккупантах из 247-го кавказского казачьего полка ВДВ ВС РФ. Во время полномасштабной войны они "отличились" многочисленными военными преступлениями против украинцев.

Успешную операцию провели 22 октября при поддержке сил Движения освобождения Кавказа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!