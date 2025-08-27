ВСУ отминусовали 920 оккупантов, средство ПВО и 45 артсистем: в Генштабе обновили данные по потерям РФ

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 920 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 78 тыс. 750человек.

Ликвидированы также вражеская техника и вооружения. Обновленные данные по потерям РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии накануне, 24 августа, украинские воины уничтожили один российский танк (всего уничтожено 11 135), 45 артиллерийских систем (32 024) и одно средство ПВО (1 212).

Потерял враг также 194 БПЛА оперативно-тактического уровня (53 636), 118 единиц автомобильной техники и автоцистерн (59 887).

Также за время полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине в целом 23 178 боевых бронированных машин, 1 472 РСЗО, 422 самолета, 340 вертолетов, 28 кораблей, одну подводную лодку, 3 950 единиц спецтехники и 3 598 крылатых ракет.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины на Северском направлении отбили атаку бронеколонны врага.

11-й армейский корпус Сухопутных войск Вооруженных сил Украины нанес оккупанту значительные потери в технике и живой силе и остановил российский штурм. Уничтожены не менее 3 ББМ и два десятка россиян.

