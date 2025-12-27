ВСУ отминусовали еще 1240 российских оккупантов за сутки: Генштаб обновил данные о потерях армии РФ

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1240 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 203 тыс. 310 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений в частности почти четверть сотни танков и бронемашин. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии, накануне, 26 декабря, украинские воины ликвидировали пять танков (11 464), 19 боевых бронированных машин (23 823), 33 артиллерийские системы (35 542), 205 БпЛА оперативно-тактического уровня (95 539).

Также уничтожено 158 единиц автомобильной техники и автоцистерн (71 612).

За сутки Россия потеряла 420 единиц вооружений и техники, включая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 1 579 РСЗО, 1 264 средства ПВО, 434 самолета, 347 вертолетов, 28 кораблей/катеров, две подводные лодки, 4 107 крылатых ракет и 4 029 единиц спецтехники.

Ранее OBOZ.UA писал, что Силы обороны провели ряд успешных операций на временно оккупированных территориях. Подробности раскрыли в Генеральном штабе.

Поражен командный пункт и место дислокации 14 бригады специального назначения ГРУ, а также склад материально-технических средств 228 мотострелкового полка.

Уничтожение КП и места сосредоточения личного состава "спецназа" врага произошло в Бердянском, а склад с техникой разрушен в районе Старобешево.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!