Танки, ББМ, артсистемы и 1580 оккупантов: в Генштабе назвали потери врага за сутки

Украинские воины отминусовали за сутки 26 ноября 1580 российских оккупантов. Также уничтожены более 200 единиц военной техники и вооружения армии российского диктатора Владимира Путина.

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Свежие данные о потерях государства-агрессора обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

В частности, российская армия не сможет больше воспользоваться 14 танками, почти полсотней ББМ и 24 артиллерийскими системами. Накануне украинские воины уничтожили еще 1580 российских захватчиков, так что общие боевые потери врага в живой силе к утру 27 ноября достигли 735 410 человек.

Силы обороны также проредили российскую военную технику и вооружение: россияне за сутки потеряли их 240 единиц.

В частности, вражеское войско лишилось 14 танков (9449), 48 боевых бронированных машин (19304), 24 артиллерийских систем (20830), одной РСЗО (1255) и одного средства ПВО (1005).

Беспилотников оперативно-тактического уровня защитники накануне приземлили 64 единицы (19616).

Также уже не смогут россияне воспользоваться 84 единицами автомобильной (30 126) и четырьмя единицами специальной техники (3 687).

Неизменным – пока что – остается количество уничтоженных российских самолетов (369), вертолетов (329), крылатых ракет (2 765), кораблей/катеров (28) и подводных лодок (1).

Напомним, ранее стало известно, что украинские защитники отразили попытку прорыва врага возле Часова Яра. Сначала врага встретили мины, а после – добили дроны и артиллерия.

По итогам боя было уничтожено семь российских боевых машин десанта (БМД-4). Неудачная атака в денежном выражении стоила России около 11 млн долларов.