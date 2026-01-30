Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1 310 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 238 тыс. 710 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 30 января в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины также ликвидировали один танк (11 614), четыре боевые бронированные машины (23 969), 15 артиллерийских систем (36 748), две РСЗО (1 631), одно средство ПВО (1 289), 555 БпЛА оперативно-тактического уровня (119 234).

Также уничтожено 129 единиц автомобильной техники и автоцистерн (76 319) и одна единица спецтехники (4 054).

За сутки Россия потеряла 708 единиц вооружений и техники, включая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 435 самолетов, 347 вертолетов, 4 205 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, две подводные лодки.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские военные уничтожили машину с оккупантами в центре Мирнограда. Авто, в котором пятеро россиян заехали туда, было уничтожено. Подтверждена ликвидация одного из оккупантов, остальные получили ранения.

