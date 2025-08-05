ВСУ отминусовали еще 1120 оккупантов, два танка и 12 ББМ армии России – Генштаб

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1120 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 58 тыс. 260 человек.

Ликвидировано также вражескую технику и вооружение. Обновленные данные по потерям РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Кроме личного состава вражеской армии накануне украинские воины уничтожили два российских танка (всего уничтожено 11 071), 12 боевых бронированных машин (23 091), 28 артиллерийских систем (31 081).

Потерял враг также 169 БПЛА оперативно-тактического уровня (49 620), две крылатые ракеты (3 555) и 93 единиц автомобильной техники и автоцистерн (57 337).

Также за время полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине в целом 1 452 РСЗО, 1 203 средств ПВО, 421 самолет, 340 вертолетов, 28 кораблей, одну подводную лодку и 3 935 единиц спецтехники.

Напомним, накануне, 4 августа, стало известно, что в оккупированном Бердянске обесточена ремонтная база армии РФ. Причиной стал взрыв на подстанции, которая питала этот объект: там вспыхнул пожар, подстанция вышла из строя.

Также сообщалось, что украинские военные отбили мотоциклетный штурм врага. Бой оккупантам дали бойцы 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия".

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