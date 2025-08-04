В оккупированном Бердянске обесточена ремонтная база армии РФ: что известно. Фото и видео
В оккупированном Бердянске поздно вечером 3 августа произошел взрыв на подстанции, которая поставляет электроэнергию на крупную военную базу армии РФ. На объекте вспыхнул пожар, в результате подстанция выведена из строя.
Об этом сообщили источники OBOZ.UA в украинской разведке. Как отмечается, взрыв произошел на электроподстанции, поставляющей электроэнергию на промышленные мощности бывшего завода "Бердянские жатки".
Детали
На территории предприятия после захвата украинского Бердянска обосновались военные страны-агрессора РФ.
Цеха завода оккупанты превратили в большую ремонтную базу и склад хранения военной техники, оружия и размещения личного состава ВС РФ.
Первыми о мощном взрыве, который прогремел в Бердянске, написали местные жители в соцсетях.
Позже очевидцы распространили видео и информацию о том, что по неизвестным причинам загорелась одна из подстанций города.
На некоторых прилегающих улицах исчез свет.
По данным источников OBOZ.UA, в результате взрыва и последующего пожара на трансформаторах выведена из строя подстанция, которая поставляла электроэнергию на предприятие по ремонту военной техники россиян.
Окончательные последствия и размер нанесенного ущерба уточняются.