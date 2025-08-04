'Наши дроны все равно быстрее': украинские военные отбили мотоциклетный штурм врага. Видео

Бойцы 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия" успешно отбили штурм российских войск. Оккупанты пытались атаковать на мотоциклах.

Однако украинские защитники сломали планы врага. Соответствующее видео показал командующий Нацгвардии Александр Пивненко.

Что известно об операции

Противник пытался прорваться к украинским позициям, используя мотоциклы для маневренного наступления, однако их атаку остановили дроны Сил обороны.

Украинские дроны быстро обнаружили и уничтожили мобильные группы противника.

Видео демонстрирует, как беспилотники эффективно поражают врага, который надеялся на скорость и внезапность. Но украинская армия в очередной раз доказала: технологии и подготовка берут верх над хаотичными атаками.

"Бойцы 13-й бригады НГУ "Хартия" отбили мотоциклетный штурм врага. Оккупанты используют мотоциклы для быстрых штурмов, но наши дроны все равно быстрее. Смотрите, как хартийцы разбивают очередную попытку атаковать наши позиции – прямо посреди поля", – отметил Пивненко.

Как сообщал OBOZ.UA:

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