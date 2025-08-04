Осталась куча обгоревшего металла: украинские воины точным ударом уничтожили российскую огнеметную систему 'Солнцепёк'. Видео

Российские оккупационные войска продолжают нести болезненные потери на фронте. Экипаж 427 полка беспилотных систем "Рарог" уничтожил редкую и опасную огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепёк".

Вражескую машину превратили в металлолом. Соответствующие кадры опубликовали Сухопутные войска.

"Экипаж 427 полка беспилотных систем "Рарог" уничтожил редкую цель – ТОС-1А "Солнцепёк". Эта тяжелая огнеметная система использует термобарические боеголовки, имеющие существенный сокрушительный эффект. Теперь она — лишь куча обгоревшего металла", – говорится в сообщении.

Что известно об уничтоженной технике

ТОС-1А – это тяжелая реактивная система залпового огня с термобарическими боеприпасами. Она предназначена для уничтожения укреплений, живой силы и легкой техники. При этом имеет уязвимые стороны – большую габаритность и слабую броню.

По оценкам, стоимость одной системы вместе с боекомплектом – около 15 миллионов долларов.

Удар был не просто точным – ювелирным. И теперь "Солнцепёк" больше не угрожает нашим защитникам.

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