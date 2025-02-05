ВСУ отминусовали 1140 оккупантов и более полусотни артсистем армии РФ за сутки: данные Генштаба

Украинские воины накануне, 4 февраля, "денацифицировали" 1140 российских оккупантов. Также уничтожена 331 единица военной техники и вооружений армии России.

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Только артиллерийских систем оккупанты потеряли более полусотни. Обновленные данные о потерях врага озвучили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Силы обороны Украины 4 февраля продолжили уничтожать вражеское войско. Потери врага в живой силе составили 1140 человек за сутки, всего же за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже около 844 070 своих военнослужащих.

Теряла Россия накануне также технику и вооружения: их ликвидирована 331 единица

В частности, лишились оккупанты девяти танков (в целом этой техники Россия потеряла уже 9 947 единиц), 12 боевых бронированных машин (20 72), 52 артиллерийских систем (22 707), а также 99 БПЛА оперативно-тактического уровня (24102), 157 единиц автомобильной техники и автоцистерн (36078) и двух единиц спецтехники (3735).

Неизменным пока остается общее количество "демилитаризованных" российских РСЗО (1 269), средств ПВО (1053), самолетов (369), вертолетов (331), крылатых ракет (3 054), кораблей/катеров (28), подводных лодок (1).

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сравнил потери России и Украины на войне. По его словам, страна-агрессор Россия в войне в Украине безвозвратно потеряла около 350 тысяч военных. В то же время, с украинской стороны потери составляют более 45 тысяч.

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