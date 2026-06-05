Силы обороны отминусовали 1550 оккупантов и более 300 единиц автотехники армии РФ за сутки: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1550 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 370 тыс. 890 человек.

Видео дня

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 5 июня в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали два танка (11 980), восемь боевых бронированных машин (24 684), 68 артиллерийских систем (43 315), две РСЗО (1 832), одно средство ПВО (1 404), 2 046 БпЛА оперативно-тактического уровня (329 772), 14 наземных робототехнических комплексов (1 576).

Также уничтожены 329 единиц автомобильной техники и автоцистерн (103 300), две единицы специальной техники (4 250).

Всего за сутки Россия потеряла 2 472 единицы вооружений и техники, включая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 436 самолетов, 353 вертолета, 33 корабля/катера, две подводные лодки, 4 733 крылатые ракеты.

Как писал OBOZ.UA, ранее стало известно, что Силы беспилотных систем ликвидировали первые 100 тыс. военных РФ. Каждое поражение подтверждено соответствующими материалами и зафиксировано в военной системе ситуационной осведомленности "Дельта"

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!