Каждое поражение подтверждено: Силы беспилотных систем ликвидировали первые 100 тыс. военных РФ

Официально группировка Сил беспилотных систем в составе Вооруженных Сил Украины существует чуть меньше, чем год – создана СБС была 11 июня 2025 года. Однако за это время группировка уже поразила сто тысяч единиц личного состава противника.

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В статистику включены безвозвратные и санитарные потери, отмечают в СБС. Но речь идет только о подтвержденных поражениях.

Что говорят в СБС

"Сегодня, ровно через 358 суток с начала его боевой работы, подразделения группировки преодолели отметку в 100 000 подтвержденных потерь живой силы противника. Каждое поражение подтверждено соответствующими материалами и зафиксировано в военной системе ситуационной осведомленности "Дельта", – отмечают украинские защитники.

В СБС подчеркивают, что речь не только о пилотах дронов, достигнутый результат – это "ежедневная работа операторов, разведчиков, аналитиков и всех военнослужащих группировки, которые системно снижают боевой потенциал противника".

Приятная статистика

Понятно, что кроме ста тысяч захватчиков, СБС поразили много техники. Среди наиболее чувствительных потерь противника за это время украинские воины отмечают:

248 средств ПВО

817 танков

1 379 БТР, БМП и других боевых бронированных машин

4 890 орудий

342 САУ

281 РСЗО

26 430 единиц логистической техники

29 903 разведывательных БпЛА

7 633 БпЛА типа Shahed и "Гербера"

13 самолетов и вертолетов

А еще – уничтожено почти 11 тысяч позиций и точек вылета вражеских операторов дронов.

Благодарность джентльменам

Довольно мощный результат, однако СБС на этом не остановятся. Командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди уже объявил план на следующий год – не менее 200 тысяч живой силы врага (червей, как он называет захватчиков) и 650 тысяч других целей.

"Джентльмены, поздравляю и благодарю за мощный результат. Каждый третий червь и каждая третья вражеская цель отработаны именно силами СБС", – говорит командующий СБС

Отдельная благодарность – Первому отдельному центру СБС, который взял под огневой контроль Донецкий аэропорт. Причем речь идет о первом в современной истории случае проведения операции такого типа.

Как сообщал OBOZ.UA, также украинские дронари из СБС ужедержат под огневым контролем донецкую Горловку.

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