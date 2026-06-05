Первая в истории операция такого типа: СБС взяли под огневой контроль Донецкий аэропорт. Видео

1-й Отдельный центр Сил беспилотных систем ВСУ заявил, что взял под огневой контроль Донецкий аэропорт. О результатах операции военные сообщили в пятницу, подчеркнув, что речь идет о первом в современной истории случае проведения операции такого типа.

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Об этом заявил 1-й Отдельный центр БпС СБС в своем Facebook-канале. В подразделении отметили, что оккупанты превратили Донецкий аэропорт в один из ключевых элементов своей военной логистики.

"Наше подразделение планомерно выжигает вражескую инфраструктуру, делая функционирование аэродрома невозможным", – говорится в сообщении.

По словам бойцов, российские войска использовали территорию аэропорта как военно-логистический хаб и площадку для запуска ударных беспилотников типа "Шахед". Украинские операторы дронов наносят удары по инфраструктуре объекта и затрудняют его дальнейшее функционирование.

В подразделении рассказали, что операторы ударных дронов уничтожают пусковые установки, транспортные средства и личный состав противника непосредственно на территории аэропорта. Одновременно ведется работа против мобильных огневых групп и средств противовоздушной обороны.

Военные утверждают, что из-за таких действий российские силы вынуждены отменять вылеты. Также под ударами оказываются инженерная техника, топливозаправщики и логистические узлы.

"Наши операторы ударных дронов уничтожают пусковые установки, транспортные машины и ликвидируют расчеты непосредственно на взлетной полосе. Параллельно мы ведем системную охоту на мобильные огневые группы и ПВО противника, что заставляет врага отменять вылеты", – заявили в 1-м ОЦ СБС.

Результат операции

По словам военных, среди пораженных целей – установки для запуска "Шахедов", строительные краны, автомобильная техника и склады имущества. В подразделении считают, что это позволяет постепенно разрушать всю систему обеспечения работы аэродрома.

Ответственный за планирование операции офицер 1-го Отдельного центра СБС (14 полк) Серафим "Фалько" Гордиенко назвал операцию примером асимметричных действий.

"Огневой контроль ДАП, который осуществлял 1 ОЦ – это пример асимметричной операции, в которой исключительно небольшими силами были сорваны оперативно-стратегические планы противника. Это то, что делает нас – нами", – сказал он.

В подразделении также заявили, что ранее российские военные чувствовали себя на территории аэропорта в относительной безопасности и использовали его для подготовки атак по украинским городам.

"Отныне мы превратили Донецкий аэропорт в ловушку для врага. Безопасного тыла для оккупантов не существует. Спрятаться и защититься – невозможно", – отметили военные.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как 26 мая 2014 года, начался первый бой за контроль над Донецким аэропортом. В ходе этого противостояния штурмовые группы российских сил были вынуждены отступить, понеся значительные человеческие потери.

После боя 26 мая боевики несколько месяцев воздерживались от активности и не пытались штурмовать аэропорт, однако осенью 2014 года, боевые действия в районе Донецкого аэропорта возобновились в значительно большем масштабе.

Напомним, ежегодно 20 января Украина чтит память и подвиг воинов, которые ценой сверхусилий в течение 242 дней удерживали международный аэропорт в Донецке. В боях за ДАП погибло более 100 украинских Героев, еще почти 500 получили ранения.

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