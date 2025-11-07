ВСУ отминусовали 1170 российских оккупантов за сутки: данные Генштаба

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1170 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 148 тыс. 910 человек.

Ликвидирована также вражеская техника и вооружения. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии, накануне, 6 ноября, украинские воины ликвидировали один танк (11 330), две боевые бронированные машины (23 543), 13 артиллерийских систем (34 301), одно средство ПВО (1 238) и 248 БпЛА оперативно-тактического уровня (78 678).

Также уничтожено 65 единиц автомобильной техники и автоцистерн (66 723) и две единицы спецтехники (3 993).

В целом Россия за сутки потеряла 332 единицы вооружений и техники – с учетом дронов.

За время полномасштабного вторжения в Украину Россия также потеряла 1 535 РСЗО, 428 самолетов, 346 вертолетов, 3 918 крылатых ракет, 28 кораблей, подводную лодку.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в России сообщили о смерти актера, который пошел в штурмовики. Россиянин, прославившийся в России ролью в сериале "Участковый детектив", был ликвидирован в Донецкой области в результате попадания дрона в российский блиндаж.

Также в Генштабе подтвердили удары по России, оккупированным Донецку и Крыму. Поражена база хранения "Шахедов", НПЗ и объекты ГСМ.

