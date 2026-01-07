Силы обороны отминусовали еще 1040 российских захватчиков: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1040 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 214 тыс. 500 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 7 января в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины также ликвидировали три танка (11 515), две боевые бронированные машины (23 865), 26 артиллерийских систем (35 857), две РСЗО (1 595), 406 БпЛА оперативно-тактического уровня (101 849).

Также уничтожены 122 единицы автомобильной техники и автоцистерн (73 224) и одна единица спецтехники (4 037).

За сутки Россия потеряла 562 единицы вооружений и техники, учитывая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 1 269 средств ПВО, 434 самолета, 347 вертолетов, 4 137 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, две подводные лодки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что, по словам главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, месячные потери армии РФ на фронте впервые сравнялись с пополнением. В декабре Силы обороны обезвредили более 33 тысяч личного состава российской армии – примерно столько же РФ призвала за весь месяц.

