ВСУ отминусовали еще 1190 оккупантов, три РСЗО и вертолет армии РФ: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1190 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 150 тыс. 100 человек.

Ликвидирована также вражеская техника и вооружения. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии, накануне, 7 ноября, украинские воины ликвидировали одну боевую бронированную машину (23 544), 20 артиллерийских систем (34 321), три РСЗО (1 538), одно средство ПВО (1 239), один вертолет (347) и 250 БпЛА оперативно-тактического уровня (78 928).

Также уничтожены 72 единицы автомобильной техники и автоцистерн (66 795).

В целом Россия за сутки потеряла 348 единиц вооружений и техники – учитывая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 11 330 танков, 428 самолетов, 3 918 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, подводную лодку и 3 993 единиц спецтехники.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что появились данные об атаках Украины на НПЗ и нефтебазы на оккупированных территориях и в РФ.

По меньшей мере 250 атак совершили украинские военные по нефтебазам и нефтеперерабатывающим заводам, которые расположены как на территории России, так и во временно оккупированных областях Украины. 85% ударов были эффективными.

