Успешными стали 85% ударов: появились интересные данные об атаках Украины на НПЗ и нефтебазы на оккупированных территориях и в РФ

По меньшей мере 250 атак нанесли украинские военные по нефтебазам и нефтеперерабатывающим заводам, которые находятся как на территории России, так и во временно оккупированных областях Украины. 85% ударов оказались эффективными.

Об этом свидетельствует статистика одного из российских медиа. По данным исследования, больше всего от украинских атак пострадали НПЗ на юге страны-агрессора. Также упоминаются нефтяные базы и морские терминалы в Ростовской области и на территории аннексированного Крыма.

Нынешнее количество атак на такие объекты стало рекордным за все время полномасштабной войны против России – 111 обстрелов, по состоянию на 6 ноября. К примеру, в 2024 году украинские военные атаковали российские нефтебазы и НПЗ 94 раза, за 2023 год – 27 раз, а в 2022 году зафиксировано 18 атак.

Всего за три с половиной года ВСУ поразили 110 НПЗ, баз и морских терминалов. Из 250 ударов 213 (85%) были результативными: привели к пожарам, взрывам установок или резервуаров и падению обломков. 37 атак (15%) тоже могли быть эффективными, но остаются неподтвержденными.

Как уже упоминалось выше, наибольшее количество украинских ударов пришлось на НПЗ в южных регионах РФ. Среди них:

– Рязанский, Волгоградский и Ильский НПЗ атаковали 10 раз;

– Афипский НПЗ – 8 атак;

– Туапсинский НПЗ – 7 ударов.

Недавние атаки украинских БПЛА на российские НПЗ

В ночь на 6 ноябряв Волгограде под атакой оказался очередной нефтеперерабатывающий завод агрессора, принадлежащий компании "Лукойл". Местные сообщали о по меньшей мере 10 взрывах.

Ранее, в ночь на 4 ноября в городе Кстово Нижегородской области России прогремели мощные взрывы на территории нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Атаку совершили беспилотники украинского производства под управлением операторов ГУР МО, Вооруженных сил и Сил специальных операций.

В ночь на 3 ноября подразделения Сил обороны Украины атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод на территории страны-агрессора России. Над городом сначала работала ПВО оккупантов, а затем на месте удара вспыхнул пожар.

Также OBOZ.UA сообщал, что удары украинских сил по российским нефтеперерабатывающим заводам серьезно ударили по экономике страны-агрессора. По словам главы Службы безопасности Украины Василия Малюка, в результате более 160 точных атак за последние месяцы уровень нефтедобычи в России сократился на 90%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!