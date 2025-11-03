В Генштабе подтвердили удар по Саратовскому НПЗ и рассказали о поражении логистических объектов врага на Луганщине. Фото и видео

Командование украинских войск официально подтвердило атаку Сил обороны по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу. Также поделились деталями атаки на объекты россиян на временно оккупированной Луганщине.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Одновременно сообщается об атаке на склад во временно оккупированном Роскошном и подвижной склад горючего в Должанске.

Атака на Саратовский НПЗ

В ночь на 3 ноября подразделения Сил обороны Украины атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод на территории страны-агрессора России. Над городом сначала работала ПВО оккупантов, а затем на месте удара вспыхнул пожар.

Местные жители начали публиковать фото и видео последствий атаки украинских военных.

По данным Генштаба, Силы обороны попали в районе установки ЭЛОУ АВТ-6 комплекса нефтеперерабатывающих сооружений. OSINT-анализ кадров от специалистов ASTRA подтвердил попадание именно по НПЗ. Аналитики отметили, что вероятно, огонь вспыхнул рядом с резервуарами, а установка была защищена антидроновой сеткой.

ВDnipro Osint отметили, что эта сетка помешала одному беспилотнику попасть в установку изомеризации пентан-гексановой фракции.

Подробности операции на Луганщине

Во временно оккупированной Луганской области под удар украинских беспилотников попал ряд логистических объектов россиян. Речь идет о складе материально-технических средств в селе Роскошное и подвижном складе горюче-смазочных материалов в городе Должанск.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Спецподразделение "Альфа" Службы безопасности Украины провело ночную атаку на российские склады и базы на временно оккупированных территориях Украины. Удары беспилотников направили на логистические узлы и позиции.

– В ночь на 2 ноября Силы беспилотных систем ВСУ нанесли удары по целям на территории РФ. В частности, украинские воины продолжили дело приближения блэкаута в Липецкой области России. В общем под атакой оказались пять подстанций.

