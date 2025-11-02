Дроны поразили пять подстанций в России за ночь: появились подробности

В ночь на 2 ноября Силы беспилотных систем ВСУ нанесли удары по целям на территории РФ. В частности, украинские воины продолжили дело приближения блэкаута в Липецкой области России.

Поражена подстанция "Липецкая" на 500 кВ в населенном пункте Грязи. Поражение подтвердил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр), который отметил, что всего за ночь в России "поклеваны" пять подстанций общей мощностью 5066 МВА

Что известно

По словам Бровди, в течение ночи "птички" 1 отдельного центра СБС (бывший 14 полк сил беспилотных систем) поразили пять подстанций вплоть до Липецкой области.

"Отблески "блэка": 5 из 8. Если в кВ (киловольт), то 500, 500, 500, 500,...В течение прошедшей ночи Птицами СБС подклеваны 5 подстанций вплоть до Грязей, совокупной мощностью 5066 МВА (Мегавольт-ампер). Одна из них – совместными усилиями с ССО", – отметил он.

В Telegram-канале Exilenova+ добавили, что речь идет о подстанции "Липецкая" 500 кВ, расположенной в населенном пункте Грязи Липецкой области.

Там также опубликовали найденные в сети кадры с места.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что утром появились данные о последствиях атаки дронов на порт в Туапсе. По нему прилетело в ночь на 2 ноября.

Также сообщалось, что взрывы раздавались также в оккупированных Крыму и Алчевске, а также в ряде российских городов.

