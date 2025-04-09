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Силы обороны отминусовали 1270 оккупантов и более полусотни артсистем армии РФ за сутки – Генштаб

Лилия Рагуцкая
War
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Силы обороны отминусовали 1270 оккупантов и более полусотни артсистем армии РФ за сутки – Генштаб

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1270 захватчиков. Общие же боевые потери России в живой силе превысили 927 тысяч человек.

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Уничтожено значительное количество военной техники и вооружений, в том числе более 50 артиллерийских систем врага. Обновленные данные по потерям РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Накануне, 8 апреля, Силы обороны снизили численность российской оккупационной армии еще на 1270 человек. Следовательно, на утро 9 апреля общие боевые потери врага в живой силе достигли 927 580 оккупантов.

Силы обороны отминусовали 1270 оккупантов и более полусотни артсистем армии РФ за сутки – Генштаб

Активно также продолжалась "демилитаризация" вражеского войска.

За сутки украинские воины уничтожили четыре российских танка (всего уничтожено 10576 единиц), 10 боевых бронированных машин (22021), 52 артиллерийские системы (25912) и одно средство ПВО (1127).

Кроме того, враг потерял еще 56 БПЛА оперативно-тактического уровня (31 973) и 118 единиц автомобильной техники и автоцистерн (43 345).

Временно неизменным остается общее количество уничтоженных российских РСЗО (1359), самолетов (370), вертолетов (335), крылатых ракет (3 145), кораблей/катеров (28), подводных лодок (1) и специальной техники (3 792).

Напомним, накануне в Генштабе рассказали, как ВСУ на Курщине поразили складские помещения армии РФ и ликвидировали более 30 оккупантов.

Также сообщалось, что Третья штурмовая бригада, защищая село Надия в Луганской области, уничтожила пол батальона оккупантов. Захватчики пытались восстановить утраченные позиции в населенном пункте, откуда их выбили украинские воины. Попытка обернулась для них потерей около 150 военнослужащих.

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