Силы обороны отминусовали 1270 оккупантов и более полусотни артсистем армии РФ за сутки – Генштаб

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1270 захватчиков. Общие же боевые потери России в живой силе превысили 927 тысяч человек.

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Уничтожено значительное количество военной техники и вооружений, в том числе более 50 артиллерийских систем врага. Обновленные данные по потерям РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Накануне, 8 апреля, Силы обороны снизили численность российской оккупационной армии еще на 1270 человек. Следовательно, на утро 9 апреля общие боевые потери врага в живой силе достигли 927 580 оккупантов.

Активно также продолжалась "демилитаризация" вражеского войска.

За сутки украинские воины уничтожили четыре российских танка (всего уничтожено 10576 единиц), 10 боевых бронированных машин (22021), 52 артиллерийские системы (25912) и одно средство ПВО (1127).

Кроме того, враг потерял еще 56 БПЛА оперативно-тактического уровня (31 973) и 118 единиц автомобильной техники и автоцистерн (43 345).

Временно неизменным остается общее количество уничтоженных российских РСЗО (1359), самолетов (370), вертолетов (335), крылатых ракет (3 145), кораблей/катеров (28), подводных лодок (1) и специальной техники (3 792).

Напомним, накануне в Генштабе рассказали, как ВСУ на Курщине поразили складские помещения армии РФ и ликвидировали более 30 оккупантов.

Также сообщалось, что Третья штурмовая бригада, защищая село Надия в Луганской области, уничтожила пол батальона оккупантов. Захватчики пытались восстановить утраченные позиции в населенном пункте, откуда их выбили украинские воины. Попытка обернулась для них потерей около 150 военнослужащих.

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