Третья штурмовая бригада защищая село Надия в Луганской области уничтожила пол батальона оккупантов. Видео

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады отбили атаку россиян в Луганской области, уничтожив пол батальона оккупантов. Захватчики пытались вернуть ранее утраченные позиции в районе села Надия, но лишились около полутора сотен единиц "мяса", а вместе с тем и надежды захватить украинский населенный пункт.

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Об этом сообщил начальник Северодонецкого РВА Роман Власенко. Он обнародовал кадры полного разгрома российских групп на рубежах Третьей штурмовой.

Российские оккупанты пошли штурмом на участках сразу трех батальонов 3-й ОШБ, чтобы отбить утраченные позиции.

К ликвидации захватчиков привлекли все батальонные средства 1-го штурмового, 2-го механизированного и 1-го механизированного батальонов. В ходе боя "Тройка" громила россиян артиллерией, дронами, сбросами, а также украинские пехотинцы вступили с врагом в огневой контакт на земле.

В тот день украинские защитники окончательно ликвидировали 143 оккупанта, и еще 86 "затрехсотили".

В результате враг имел только потери и не занял ни новых, ни утраченных ранее позицийи.

Напомним, украинские воины провели удачную операцию на направлении Андреевка – Алексеевка Донецкой области, где враг пытается прорвать оборону. Наши защитники заманили окупантов в ловушку и нанесли сокрушительный удар. В результате уничтожены 120 захватчиков и их военная техника.

Как сообщал OBOZ.UA, нацгвардейцы показали, как FPV-дроны работают за пределом досягаемости. Благодаря нескольким сбросам вражеский танк был уничтожен.

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