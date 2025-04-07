Несколько сбросов и танка нет: нацгвардейцы показали, как работают за пределом досягаемости FPV-дронов. Видео

Украинские военные методически уничтожают технику и личный состав оккупанта. В этот раз нацгвардейцы показали, как FPV-дроны работают за пределом досягаемости.

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Эффектное видео было опубликовано в Telegram-канале ОСУВ "Хортица". Отмечается, что благодаря нескольким сбросам вражеский танк был уничтожен.

"Крылья Омеги" уничтожили вражеский танк. На одном из ключевых направлений фронта украинские операторы беспилотных систем уничтожили российский танк с помощью всего одного точного сброса", – говорится в сообщении.

Военные рассказали, что пилоты ударных БПЛА отдельного отряда НГУ "Крылья Омеги" сначала попытались атаковать замаскированную среди деревьев бронетехнику противника с помощью FPV-дрона. Однако от поражения ее спасла сетка, натянутая вокруг позиции.

"От мощной атаки ударных БПЛА спастись не было шансов", – отмечают украинские воины, комментируя кадры, на которых несколько сбросов превращают российский танк в груду горящего металлолома.

Ранее сообщалось, что защитники Украины из сводной бригады "Хищник" при Департаменте патрульной полиции нанесли успешный удар по вражеской технике в Торецке на Донетчине. В результате попадания одного FPV-дрона удалось уничтожить сразу четыре квадроцикла.

Кроме того, воины 63-й бригады из автоматов сбили семь вражеских БПЛА и спасли САУ "Акация", выехав из-под обстрелов невредимыми. Один из первых сбитых дронов упал всего в 50 метрах от командира подразделения, однако бойцы не растерялись и продолжили вести огонь.

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