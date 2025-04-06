Украинские бойцы из автоматов сбили 7 дронов и выехали из-под обстрела: видео

На позицию украинских защитников армия РФ совершила массированный налет дронов, а затем попыталась добить цель артиллерией. Но воины 41 дивизиона 63 бригады из стрелкового оружия сбили семь вражеских дронов и спасли самоходную артиллерийскую установку "Акация", выехав из-под обстрела невредимыми.

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Защитники не убегали, не прятались и не паниковали, а приняли бой, чтобы защитить свою машину. Об этом говорится в соцсетях бригады.

Командир экипажа САУ Александр отметил, что "не боится только дурак", но ребята хорошо понимают, где они находятся и за что воюют.

По словам командира, атаки продолжались с перерывами по 20-25 минут, и всего их было по меньшей мере четыре. Защитники насчитали минимум 17 вражеских дронов, из которых удалось уничтожить 7-8 из автоматов и дробовика.

"Находясь на боевом дежурстве, уже после обеда, где-то в часе первой началась атака дронами. Между атаками было где-то минут 20-25 и шла следующая атака. Таких было четыре атаки, насчитали 17 [дронов]. Возможно были еще где-то. Сбито было где-то 7-8 дронов. Первые - удар – рассказал военный.

Заряжающий САУ Степан заметил, что после разрешения открыть огонь, военные начали стрелять по БПЛА из автоматов.

Один из первых сбитых из автомата дронов упал всего в 50 метрах от командира, однако бойцы не растерялись – продолжили вести огонь из стрелкового оружия. Заряжающий Степан использовал четыре магазина для отражения атаки, а механик-водитель Михаил также пытался сбить дрон, но не успел попасть.

"Я не успел. Я стрелял, но я не успел попасть по нему", – сказал Михаил.

Командир подчеркнул, что наиболее эффективным оказалось автоматическое ружье, из которого он лично сбил четыре дрона. По его словам, когда враг потерял первые аппараты, "адреналин поднялся" и экипаж с новыми силами продолжил бой.

"Ну самое эффективное оружие против дронов, с которым мы столкнулись, - это вот этот дробовик. В дробовике мне больше нравится, что это автомат. Из этого я сбил четыре, а ребята из автоматов - три. Когда начали сбивать первые и они начали падать, то уже адреналин поднялся и дальше "Давай! Давай! Давай"!" – отметил Александр.

Чтобы усложнить врагу прицеливание и снизить видимость, военные подожгли бочку для создания дымовой завесы и на целой машине отъехали в безопасное место. оккупанты еще некоторое время пытались корректировать артиллерийские обстрелы, но все их усилия оказались тщетными.

Командир отметил, что было по меньшей мере десять артиллерийских "прилетов". Бойцы переждали опасность и вернулись к выполнению боевых задач на новой позиции.

"Не боится только дурак, но ведь война есть война. Надо воевать. Как результат, машина цела. Переехали на другую позицию. Экипаж в безопасности: без 200-х, без 300-х. Единственное, что испугали мою собаку. И все", - сказал командир экипажа.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне постоянно модернизируют свои ударные дроны типа "Шахед", которые уже изменили окрас и получили ряд усовершенствований. Также они улучшают свою баллистику, поэтому украинским защитникам становится труднее их сбивать.

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